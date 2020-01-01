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AMD Ryzen 3 2200G против Ryzen 3 1200

AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 3 2200G
VS
AMD Ryzen 3 1200
AMD Ryzen 3 1200

Что лучше: AMD Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7) или Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1200 and 2200G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 2200G +8%
1284
Ryzen 3 1200
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 2200G +4%
2013
Ryzen 3 1200
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 2200G +6%
6699
Ryzen 3 1200
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 2200G +2%
2913
Ryzen 3 1200
2868

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 3 1200

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 февраля 2018 27 июля 2017
Цена в момент релиза 99 долларов 109 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 31x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 2200G Сайт AMD Ryzen 3 1200
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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Комментарии

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