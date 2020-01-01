AMD Ryzen 3 2200G против Ryzen 3 1200
Что лучше: AMD Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7) или Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
61
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
14
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
47
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.4 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Ryzen 3 1200 +6%
327
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 2200G +8%
1284
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 2200G +4%
2013
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 2200G +6%
6699
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
872
Ryzen 3 1200 +3%
897
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 2200G +2%
2913
2868
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 февраля 2018
|27 июля 2017
|Цена в момент релиза
|99 долларов
|109 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|31x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Сайт AMD Ryzen 3 1200
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
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