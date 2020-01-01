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AMD Ryzen 3 3100 против Ryzen 3 1300X

AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 3100
VS
AMD Ryzen 3 1300X
AMD Ryzen 3 1300X

Что лучше: AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 3 1300X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1300X and 3100
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 3100 +73%
2303
Ryzen 3 1300X
1331
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3100 +17%
2399
Ryzen 3 1300X
2048
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 3100 +67%
11537
Ryzen 3 1300X
6921
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3100 +20%
1119
Ryzen 3 1300X
932
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 3100 +47%
4730
Ryzen 3 1300X
3215

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 1300X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 апреля 2020 27 июля 2017
Цена в момент релиза - 129 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 3100 Сайт AMD Ryzen 3 1300X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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