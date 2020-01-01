AMD Ryzen 3 3100 против Ryzen 3 2300X
Что лучше: AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 3 2300X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
78
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
63
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2300X
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
2303
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3100 +1%
2399
2368
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 3100 +48%
11537
7810
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3100 +13%
1119
993
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 3100 +53%
4730
3086
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 апреля 2020
|11 сентября 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Сайт AMD Ryzen 3 2300X
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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