Что лучше: AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.