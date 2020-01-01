AMD Ryzen 3 3200G против Ryzen 3 2200G
Что лучше: AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 3 3200G +26%
388
308
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 3200G +12%
1444
1284
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3200G +9%
2199
2013
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 3200G +8%
7247
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3200G +4%
908
872
Geekbench 5 (многоядерный)
2879
Ryzen 3 2200G +1%
2913
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|30 сентября 2019
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|99 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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