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AMD Ryzen 3 3200G против Ryzen 3 2200U

AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 3200G
VS
AMD Ryzen 3 2200U
AMD Ryzen 3 2200U

Что лучше: 4-ядерный десктопный AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200U and 3200G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 3200G +166%
1444
Ryzen 3 2200U
543
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3200G +34%
2199
Ryzen 3 2200U
1644
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 3200G +102%
7247
Ryzen 3 2200U
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 3200G +132%
2879
Ryzen 3 2200U
1240

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 3 2200U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 30 сентября 2019 8 января 2018
Цена в момент релиза 99 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen
Сокет AM4 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 25x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 3200G Сайт AMD Ryzen 3 2200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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