AMD Ryzen 3 3200G против Ryzen 3 2200U
Что лучше: 4-ядерный десктопный AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200U
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 3 3200G +107%
388
187
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 3200G +166%
1444
543
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3200G +34%
2199
1644
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 3200G +102%
7247
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3200G +56%
908
581
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 3200G +132%
2879
1240
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|30 сентября 2019
|8 января 2018
|Цена в момент релиза
|99 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|AM4
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Сайт AMD Ryzen 3 2200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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