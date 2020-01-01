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AMD Ryzen 3 3200G против Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 3200G
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 3200G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 3200G
1444
Ryzen 3 3100 +59%
2303
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3200G
2199
Ryzen 3 3100 +9%
2399
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 3200G
7247
Ryzen 3 3100 +59%
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3200G
908
Ryzen 3 3100 +23%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 3200G
2879
Ryzen 3 3100 +64%
4730

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 30 сентября 2019 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 99 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 3200G Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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