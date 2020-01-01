Что лучше: 2-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц или десктопный Ryzen 3 1200 с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.