Что лучше: 2-ядерный AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц или Ryzen 3 2300U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.