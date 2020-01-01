AMD Ryzen 3 3200U против Ryzen 3 2300U
Что лучше: 2-ядерный AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц или Ryzen 3 2300U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2300U
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
289
Ryzen 3 2300U +13%
328
Cinebench R20 (многоядерный)
580
Ryzen 3 2300U +74%
1008
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3200U +12%
1865
1664
Passmark CPU (многоядерный)
4085
Ryzen 3 2300U +29%
5273
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3200U +17%
719
616
Geekbench 5 (многоядерный)
1520
Ryzen 3 2300U +38%
2091
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|8 января 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|FP5
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 3
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.6 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.5 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Сайт AMD Ryzen 3 2300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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