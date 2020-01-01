Главная > Сравнения CPU > Ryzen 3 3250U vs Ryzen 3 3200U

AMD Ryzen 3 3250U против Ryzen 3 3200U

AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 3 3250U
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5) или Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and 3250U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 3250U и Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет FP5 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 3 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 26x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 3250U Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 2200G против Ryzen 3 3250U
2. AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 3250U
3. Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 3 3250U
4. Intel Pentium Gold 6405U против AMD Ryzen 3 3250U
5. AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 3 3200U
6. Intel Core i5 1035G4 против AMD Ryzen 3 3200U
7. Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 3 3200U
8. AMD Ryzen 3 3200G против Ryzen 3 3200U
9. Intel Core i3 1005G1 против AMD Ryzen 3 3200U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3200U или Ryzen 3 3250U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях