AMD Ryzen 3 3250U против Ryzen 3 3200U
Что лучше: AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5) или Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
- Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 3 3250U +5%
309
295
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 3250U +26%
755
599
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3250U +1%
1949
1938
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 3250U +4%
4309
4148
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3250U +7%
674
632
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 3250U +2%
1440
1417
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|FP5
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 3
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-25 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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