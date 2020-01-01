AMD Ryzen 3 3300X против Ryzen 3 3200G
Что лучше: AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 3 3300X +25%
486
388
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 3300X +60%
2312
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 3300X +21%
2671
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 3300X +74%
12626
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 3300X +41%
1281
908
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 3300X +92%
5528
2879
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 апреля 2020
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|-
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2
Конкуренты
- AMD Ryzen 5 3500U vs AMD Ryzen 3 3300X
- AMD Ryzen 5 3600XT vs AMD Ryzen 3 3300X
- AMD Ryzen 5 3600X vs AMD Ryzen 3 3300X
- Intel Core i5 1030NG7 vs AMD Ryzen 3 3300X
- AMD Ryzen 5 3400G vs AMD Ryzen 3 3300X
- AMD Ryzen 5 3500U vs AMD Ryzen 3 3200G
- Intel Core i5 1035G4 vs AMD Ryzen 3 3200G
- Intel Core i3 10110U vs AMD Ryzen 3 3200G
- AMD Ryzen 3 4300G vs AMD Ryzen 3 3200G