Главная > Сравнения CPU > Ryzen 3 4300G vs Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 3 4300G против Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 3 4300G
VS
AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 3 4300G
AMD Ryzen 3 2200G

Что лучше: AMD Ryzen 3 4300G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200G and 4300G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300G
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1137 и 875 баллов
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 8: 1.13 vs 0.85 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 4300G +24%
2516
Ryzen 3 2200G
2022
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 4300G +66%
11118
Ryzen 3 2200G
6702
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 4300G +58%
4422
Ryzen 3 2200G
2801

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 4300G и Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 12 февраля 2018
Цена в момент релиза - 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 35x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1101 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 6 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 3 4300G
0.85 терафлопс
Ryzen 3 2200G +33%
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 4300G Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 4300G против Ryzen 5 3600
2. AMD Ryzen 3 4300G против Intel Core i5 10400
3. AMD Ryzen 3 4300G против Ryzen 7 4700G
4. AMD Ryzen 3 4300G против Ryzen 3 4300U
5. AMD Ryzen 3 4300G против Ryzen 5 4600G
6. AMD Ryzen 3 2200G против Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 3 2200G против Ryzen 5 3600X
8. AMD Ryzen 3 2200G против Ryzen 5 3400G
9. AMD Ryzen 3 2200G против Ryzen 3 3200G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 2200G или Ryzen 3 4300G?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях