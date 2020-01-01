AMD Ryzen 3 4300GE против Ryzen 3 3200GE
Что лучше: AMD Ryzen 3 4300GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 3200GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300GE
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
449
Cinebench R20 (многоядерный)
2495
Passmark CPU (одноядерный)
2217
Passmark CPU (многоядерный)
7482
Geekbench 5 (одноядерный)
899
Geekbench 5 (многоядерный)
2623
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|30 сентября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|1МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
|Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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