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AMD Ryzen 3 4300GE против Ryzen 3 3300X

AMD Ryzen 3 4300GE
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 4300GE
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: AMD Ryzen 3 4300GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 4300GE
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300GE
  • На 46% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1262 и 1121 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 4300GE
11640
Ryzen 3 3300X +10%
12760
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 4300GE
1124
Ryzen 3 3300X +13%
1271
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 4300GE
3992
Ryzen 3 3300X +21%
4846

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 4300GE и Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 21 апреля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 38x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 4300GE Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Конкуренты

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4. Ryzen 3 4300GE или Ryzen 5 Pro 4650G
5. Ryzen 3 4300GE или Ryzen 3 4300G
6. Ryzen 3 3300X или Ryzen 5 3500U
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8. Ryzen 3 3300X или Ryzen 5 3600X
9. Ryzen 3 3300X или Core i5 1030NG7
10. Ryzen 3 3300X или Ryzen 5 3400G

Комментарии

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