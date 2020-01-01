AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 2200G
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц или десктопный Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 2200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 985 и 867 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +42%
437
308
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +21%
1592
1317
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +14%
2386
2090
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +17%
8046
6872
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +14%
988
867
Geekbench 5 (многоядерный)
2805
Ryzen 3 2200G +5%
2952
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|99 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 5
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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