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AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 3 4300U
VS
AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 3 2200G

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц или десктопный Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200G and 4300U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 3 2200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 985 и 867 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +21%
1592
Ryzen 3 2200G
1317
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +14%
2386
Ryzen 3 2200G
2090
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +17%
8046
Ryzen 3 2200G
6872
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 4300U и Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 12 февраля 2018
Цена в момент релиза - 99 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 5 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 35x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 4300U Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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