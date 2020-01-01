AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 3100
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц или десктопный Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
25
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 3100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 5
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Ryzen 3 3100 +4%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1563
Ryzen 3 3100 +47%
2303
Passmark CPU (одноядерный)
2342
Ryzen 3 3100 +2%
2399
Passmark CPU (многоядерный)
7749
Ryzen 3 3100 +49%
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
975
Ryzen 3 3100 +15%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
3073
Ryzen 3 3100 +54%
4730
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|21 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 5
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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