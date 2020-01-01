AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 3200GE
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц или десктопный Ryzen 3 3200GE на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 57% ниже чем у Ryzen 3 3200GE пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200GE
- Разблокированный множитель
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +6%
2342
2217
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +4%
7749
7482
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +8%
975
899
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +17%
3073
2623
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|30 сентября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 5
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|1МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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