AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 3200U
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц или Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +47%
425
289
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +169%
1563
580
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +26%
2342
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +90%
7749
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +36%
975
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +102%
3073
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 5
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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