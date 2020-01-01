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AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 3250U

AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 3 4300U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц или Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 4300U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 985 и 670 баллов
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +111%
1592
Ryzen 3 3250U
755
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 4300U +22%
2386
Ryzen 3 3250U
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +87%
8046
Ryzen 3 3250U
4309
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U +95%
2805
Ryzen 3 3250U
1440

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 4300U и Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 5 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.7 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 4300U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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