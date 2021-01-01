AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 4300GE
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц или десктопный Ryzen 3 4300GE на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 29% ниже чем у Ryzen 3 4300GE пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300GE
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
424
Ryzen 3 4300GE +8%
459
Cinebench R20 (многоядерный)
1524
Ryzen 3 4300GE +68%
2563
Passmark CPU (одноядерный)
2362
Ryzen 3 4300GE +10%
2605
Passmark CPU (многоядерный)
7702
Ryzen 3 4300GE +51%
11616
Geekbench 5 (одноядерный)
1045
Ryzen 3 4300GE +9%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
3347
Ryzen 3 4300GE +19%
3999
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 5
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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