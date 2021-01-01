Главная > Сравнения CPU > Ryzen 3 4300U vs Ryzen 3 4300GE

AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 4300GE

AMD Ryzen 3 4300U
VS
AMD Ryzen 3 4300GE
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 3 4300GE

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц или десктопный Ryzen 3 4300GE на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300GE and 4300U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 29% ниже чем у Ryzen 3 4300GE пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300GE
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U
1524
Ryzen 3 4300GE +68%
2563
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 4300U
2362
Ryzen 3 4300GE +10%
2605
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 4300U
7702
Ryzen 3 4300GE +51%
11616
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 4300U
3347
Ryzen 3 4300GE +19%
3999

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 4300U и Ryzen 3 4300GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 5 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 35x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 4300U Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 4300U или AMD Ryzen 5 3500U
2. AMD Ryzen 3 4300U или Intel Core i5 1135G7
3. AMD Ryzen 3 4300U или AMD Ryzen 7 4700U
4. AMD Ryzen 3 4300U или AMD Ryzen 3 3200U
5. AMD Ryzen 3 4300U или AMD Ryzen 3 3250U
6. AMD Ryzen 3 4300GE или AMD Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 3 4300GE или Intel Core i3 10100
8. AMD Ryzen 3 4300GE или AMD Ryzen 3 3100
9. AMD Ryzen 3 4300GE или AMD Ryzen 3 3200G
10. AMD Ryzen 3 4300GE или AMD Ryzen 3 Pro 4350G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 4300GE или Ryzen 3 4300U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях