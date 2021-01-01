AMD Ryzen 5 4600G против Ryzen 3 3200G
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц или Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1206 и 870 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 4600G +22%
480
394
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600G +136%
3465
1467
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4600G +19%
2700
2271
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600G +118%
15852
7258
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600G +38%
1212
878
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600G +115%
5943
2758
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|-
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600G
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
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