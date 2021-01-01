Что лучше: 6-ядерный десктопный AMD Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.