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AMD Ryzen 5 4600G против Ryzen 3 4300U

AMD Ryzen 5 4600G
VS
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: 6-ядерный десктопный AMD Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 4600G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1206 и 1027 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 4600G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600G +127%
3465
Ryzen 3 4300U
1524
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4600G +14%
2700
Ryzen 3 4300U
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600G +106%
15852
Ryzen 3 4300U
7702
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600G +16%
1212
Ryzen 3 4300U
1045
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600G +78%
5943
Ryzen 3 4300U
3347

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4600G и Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 6 января 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.7 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 27x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4600G Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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