AMD Ryzen 3 5300G против Ryzen 3 3100
Что лучше: AMD Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
66
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 1142 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1101
1096
Cinebench R23 (многоядерный)
2646
Ryzen 3 3100 +102%
5355
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +26%
3044
2407
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +21%
13931
11529
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +21%
1370
1129
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +3%
4989
4830
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|150 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|4.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|-
|Частота GPU
|0 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|384
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|16
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