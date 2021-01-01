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AMD Ryzen 3 5300G против Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 3 5300G
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 5300G
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: AMD Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 5300G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 1142 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G
2646
Ryzen 3 3100 +102%
5355
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +26%
3044
Ryzen 3 3100
2407
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +21%
13931
Ryzen 3 3100
11529
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +21%
1370
Ryzen 3 3100
1129
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +3%
4989
Ryzen 3 3100
4830

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 5300G и Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 150 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 -
Частота GPU 0 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 384 -
TMUs 24 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5300G Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 16

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Комментарии

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