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AMD Ryzen 3 5300G против Ryzen 3 3200G

AMD Ryzen 3 5300G
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 5300G
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: AMD Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 5300G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 894 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G
2646
Ryzen 3 3200G +44%
3812
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +39%
3044
Ryzen 3 3200G
2189
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +97%
13931
Ryzen 3 3200G
7084
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +66%
4989
Ryzen 3 3200G
3013

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 5300G и Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 150 долларов 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 4.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 8
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 3 5300G
н/д
Ryzen 3 3200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5300G Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 20

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Комментарии

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