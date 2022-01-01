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AMD Ryzen 3 5300G против Ryzen 3 4300GE

AMD Ryzen 3 5300G
VS
AMD Ryzen 3 4300GE
AMD Ryzen 3 5300G
AMD Ryzen 3 4300GE

Что лучше: AMD Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 3 4300GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300GE and 5300G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1389 и 1149 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300GE
  • На 46% ниже чем у Ryzen 3 5300G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +46%
8453
Ryzen 3 4300GE
5797
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +19%
3057
Ryzen 3 4300GE
2567
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +16%
13198
Ryzen 3 4300GE
11410
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +21%
1397
Ryzen 3 4300GE
1159
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G +12%
5273
Ryzen 3 4300GE
4709
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 5300G и Ryzen 3 4300GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.0 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 6
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1700 МГц 1700 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 3 5300G
н/д
Ryzen 3 4300GE
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5300G Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 12

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Комментарии

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