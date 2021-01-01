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AMD Ryzen 3 5300G против Ryzen 5 4600G

AMD Ryzen 3 5300G
VS
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 3 5300G
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц или Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 5300G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 1187 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G
2646
Ryzen 5 4600G +249%
9236
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +16%
3044
Ryzen 5 4600G
2624
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 5300G
13931
Ryzen 5 4600G +13%
15765
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +18%
1370
Ryzen 5 4600G
1165
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 5300G
4989
Ryzen 5 4600G +12%
5582

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 5300G и Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 21 июля 2020
Цена в момент релиза 150 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 7
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 3 5300G
н/д
Ryzen 5 4600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5300G Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 12

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Комментарии

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