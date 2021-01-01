AMD Ryzen 3 5300G против Ryzen 5 4600G
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц или Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 1187 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1101
Ryzen 5 4600G +9%
1202
Cinebench R23 (многоядерный)
2646
Ryzen 5 4600G +249%
9236
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +16%
3044
2624
Passmark CPU (многоядерный)
13931
Ryzen 5 4600G +13%
15765
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5300G +18%
1370
1165
Geekbench 5 (многоядерный)
4989
Ryzen 5 4600G +12%
5582
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|150 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|4.0 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|8
|7
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Сайт AMD Ryzen 5 4600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|12
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