AMD Ryzen 3 5300U против Ryzen 3 3250U
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц или Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1020 и 751 балл
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
309
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
1906
Passmark CPU (многоядерный)
4165
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5300U +36%
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 5300U +120%
3637
1654
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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