AMD Ryzen 3 5300U против Ryzen 3 4300U
Что лучше: AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 4% выше частота в Turbo Boost (3.85 ГГц против 3.7 ГГц)
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1543
Passmark CPU (одноядерный)
2326
Passmark CPU (многоядерный)
7904
Geekbench 5 (одноядерный)
1008
Geekbench 5 (многоядерный)
3224
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 марта 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.85 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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