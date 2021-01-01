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AMD Ryzen 3 5400U против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 3 5400U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 3 5400U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: AMD Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 5400U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 5400U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 5400U и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5400U Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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