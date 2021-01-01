AMD Ryzen 3 5400U против Ryzen 3 5300U
Что лучше: AMD Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 5400U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (многоядерный)
12219
Geekbench 5 (одноядерный)
886
Geekbench 5 (многоядерный)
3643
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 5400U
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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