Что лучше: AMD Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.