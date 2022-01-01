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AMD Ryzen 3 5425U против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 3 5425U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 3 5425U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 3 5425U на 2.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 5425U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 5425U +16%
2794
Ryzen 3 5300U
2412
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 5425U
9682
Ryzen 3 5300U +5%
10171
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 5425U и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Barcelo Lucienne
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.7 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 6
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5425U Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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