Что лучше: десктопный AMD Ryzen 3 5425U на 2.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.