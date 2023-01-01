Что лучше: AMD Ryzen 3 7330U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 3 5425U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.