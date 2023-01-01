AMD Ryzen 3 7330U против Ryzen 3 5425U
Что лучше: AMD Ryzen 3 7330U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 3 5425U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7330U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7330U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1315 и 1041 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1095
Cinebench R23 (многоядерный)
4422
Passmark CPU (одноядерный)
2967
Passmark CPU (многоядерный)
11785
Geekbench 5 (одноядерный)
1049
Ryzen 3 5425U +26%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
3746
Ryzen 3 5425U +27%
4753
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3 (Cezanne)
|-
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.1 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1800 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|384
|TMUs
|8
|24
|ROPs
|4
|8
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 7330U
|Сайт AMD Ryzen 3 5425U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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