AMD Ryzen 3 Pro 4350G против Ryzen 3 2200G
Что лучше: AMD Ryzen 3 Pro 4350G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350G
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1127 и 901 балл
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +23%
1167
948
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +68%
6050
3597
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +24%
2577
2078
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +68%
11379
6784
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +26%
1134
903
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +60%
4526
2834
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|12 февраля 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Raven Ridge
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1700 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|6
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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