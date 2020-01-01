AMD Ryzen 3 Pro 4350G против Ryzen 3 3100
Что лучше: AMD Ryzen 3 Pro 4350G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
456
444
Cinebench R20 (многоядерный)
2487
2303
Passmark CPU (одноядерный)
2573
2399
Passmark CPU (многоядерный)
11295
Ryzen 3 3100 +2%
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
1187
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +11%
5266
4730
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|21 апреля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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