AMD Ryzen 3 Pro 4350G против Ryzen 3 4300G
Что лучше: AMD Ryzen 3 Pro 4350G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 4300G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300G
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
475
462
Cinebench R20 (многоядерный)
2417
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
2610
2564
Passmark CPU (многоядерный)
11430
11083
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +10%
1184
1080
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G +20%
5126
4265
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
|Сайт AMD Ryzen 3 4300G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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