Что лучше: AMD Ryzen 3 Pro 4350G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 4300GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.