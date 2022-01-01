Главная > Сравнения CPU > Ryzen 3 Pro 4350G vs Ryzen 3 5300G

AMD Ryzen 3 Pro 4350G против Ryzen 3 5300G

AMD Ryzen 3 Pro 4350G
VS
AMD Ryzen 3 5300G
AMD Ryzen 3 Pro 4350G
AMD Ryzen 3 5300G

Что лучше: AMD Ryzen 3 Pro 4350G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300G and 4350G
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1389 и 1127 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 4350G
11379
Ryzen 3 5300G +16%
13198
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 Pro 4350G и Ryzen 3 5300G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Cezanne
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.8 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 40x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1700 МГц 1700 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 6 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 3 Pro 4350G
0.85 терафлопс
Ryzen 3 5300G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G Сайт AMD Ryzen 3 5300G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 Pro 4350G или Ryzen 5 3600
2. AMD Ryzen 3 Pro 4350G или Intel Core i5 10400
3. AMD Ryzen 3 Pro 4350G или Ryzen 5 5600G
4. AMD Ryzen 3 Pro 4350G или Ryzen 5 3400G
5. AMD Ryzen 3 Pro 4350G или Ryzen 3 3300X
6. AMD Ryzen 3 5300G или Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 3 5300G или Ryzen 7 5700G
8. AMD Ryzen 3 5300G или Ryzen 5 3400G
9. AMD Ryzen 3 5300G или Ryzen 5 4600G
10. AMD Ryzen 3 5300G или Ryzen 3 2200G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 5300G или Ryzen 3 Pro 4350G?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры