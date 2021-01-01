AMD Ryzen 3 Pro 4350GE против Ryzen 3 4300GE
Что лучше: AMD Ryzen 3 Pro 4350GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 4300GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1152
Ryzen 3 4300GE +5%
1204
Cinebench R23 (многоядерный)
5620
Ryzen 3 4300GE +2%
5738
Passmark CPU (одноядерный)
2533
2516
Passmark CPU (многоядерный)
11332
Ryzen 3 4300GE +1%
11400
Geekbench 5 (одноядерный)
1111
Ryzen 3 4300GE +2%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
3907
Ryzen 3 4300GE +20%
4695
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1101 МГц
|1101 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|6
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
|Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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