Главная > Сравнения CPU > Ryzen 3 Pro 4350GE vs Ryzen 3 4300GE

AMD Ryzen 3 Pro 4350GE против Ryzen 3 4300GE

AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
VS
AMD Ryzen 3 4300GE
AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
AMD Ryzen 3 4300GE

Что лучше: AMD Ryzen 3 Pro 4350GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 4300GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300GE and 4350GE

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 Pro 4350GE и Ryzen 3 4300GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 35x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1101 МГц 1101 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 6 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 3 Pro 4350GE
0.85 терафлопс
Ryzen 3 4300GE
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350GE Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 2400G vs Ryzen 3 Pro 4350GE
2. Ryzen 3 Pro 4350G vs Ryzen 3 Pro 4350GE
3. Ryzen 5 Pro 4650GE vs Ryzen 3 Pro 4350GE
4. Core i3 10100 vs Ryzen 3 4300GE
5. Ryzen 3 3300X vs Ryzen 3 4300GE
6. Ryzen 5 3400G vs Ryzen 3 4300GE
7. Ryzen 5 Pro 4650G vs Ryzen 3 4300GE
8. Ryzen 3 4300G vs Ryzen 3 4300GE

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 4300GE или Ryzen 3 Pro 4350GE?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях