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AMD Ryzen 3 Pro 5450U против Ryzen 3 3200U

AMD Ryzen 3 Pro 5450U
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 Pro 5450U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 3 Pro 5450U на 2.6 ГГц или Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and 5450U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 5450U
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1300 и 796 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 5450U +204%
12230
Ryzen 3 3200U
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 Pro 5450U и Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon Vega 3
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 384 192
TMUs 24 12
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 3
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 3 Pro 5450U
н/д
Ryzen 3 3200U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 Pro 5450U Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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