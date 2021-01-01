AMD Ryzen 3 Pro 5450U против Ryzen 3 3200U
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 3 Pro 5450U на 2.6 ГГц или Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 5450U
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1300 и 796 баллов
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
775
Cinebench R23 (многоядерный)
1801
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 3 Pro 5450U +62%
3007
1858
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 5450U +204%
12230
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 Pro 5450U +62%
1308
809
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 3 Pro 5450U +179%
4640
1665
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen+
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 3
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|192
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|-
|3
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 5450U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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