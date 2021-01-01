Главная > Сравнения CPU > Ryzen 3 Pro 5450U vs Ryzen 3 5400U

AMD Ryzen 3 Pro 5450U против Ryzen 3 5400U

AMD Ryzen 3 Pro 5450U
VS
AMD Ryzen 3 5400U
AMD Ryzen 3 Pro 5450U
AMD Ryzen 3 5400U

Что лучше: AMD Ryzen 3 Pro 5450U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5400U and 5450U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 5450U
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 5400U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1300 и 1170 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 Pro 5450U и Ryzen 3 5400U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 0 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 Pro 5450U Сайт AMD Ryzen 3 5400U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 3 Pro 5450U
2. Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 3 Pro 5450U
3. AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 Pro 5450U
4. AMD Ryzen 3 5300U против Ryzen 3 Pro 5450U
5. AMD Ryzen 3 3200U против Ryzen 3 Pro 5450U
6. Intel Core i5 1145G7 против AMD Ryzen 3 Pro 5450U
7. AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 3 5400U
8. Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 3 5400U
9. AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 5400U
10. AMD Ryzen 3 5300U против Ryzen 3 5400U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 5400U или Ryzen 3 Pro 5450U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры