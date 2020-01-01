Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 1400 vs Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 5 1400 против Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 5 1400
AMD Ryzen 5 1400
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: AMD Ryzen 5 1400 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 3.4) или Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 1400
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 1400
329
Ryzen 3 3100 +35%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 1400
1519
Ryzen 3 3100 +52%
2303
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 1400
1897
Ryzen 3 3100 +26%
2399
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 1400
7776
Ryzen 3 3100 +48%
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 1400
810
Ryzen 3 3100 +38%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 1400
3399
Ryzen 3 3100 +39%
4730

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 1400 и Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 апреля 2017 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 169 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 1400 Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 5 1400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях