Что лучше: AMD Ryzen 5 1400 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 3.4) или Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.