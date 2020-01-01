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AMD Ryzen 5 1600 против Ryzen 3 1200

AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 5 1600
VS
AMD Ryzen 3 1200
AMD Ryzen 3 1200

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц или Ryzen 3 1200 с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1200 and 1600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 1600 +117%
2573
Ryzen 3 1200
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 1600 +6%
2055
Ryzen 3 1200
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 1600 +94%
12258
Ryzen 3 1200
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 1600 +81%
5186
Ryzen 3 1200
2868

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 3 1200

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 апреля 2017 27 июля 2017
Цена в момент релиза 219 долларов 109 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.2 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 31x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 1600 Сайт AMD Ryzen 3 1200
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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