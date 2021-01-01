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AMD Ryzen 5 1600 против Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 5 1600
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц или Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 1600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1135 и 889 баллов
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 1600
351
Ryzen 3 3100 +28%
448
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 1600 +13%
2621
Ryzen 3 3100
2318
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 1600
2086
Ryzen 3 3100 +18%
2459
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 1600 +5%
12516
Ryzen 3 3100
11899
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 1600
893
Ryzen 3 3100 +29%
1152
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 1600 +1%
5076
Ryzen 3 3100
5015

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 апреля 2017 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 219 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 1600 Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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