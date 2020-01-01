AMD Ryzen 5 1600 против Ryzen 3 3300X
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц или Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
Ryzen 3 3300X +40%
486
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 1600 +11%
2573
2312
Passmark CPU (одноядерный)
2055
Ryzen 3 3300X +30%
2671
Passmark CPU (многоядерный)
12258
Ryzen 3 3300X +3%
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Ryzen 3 3300X +35%
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
5186
Ryzen 3 3300X +7%
5528
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|11 апреля 2017
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|219 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
6 (42.9%)
8 (57.1%)
Всего проголосовало: 14
Конкуренты
- AMD Ryzen 5 1600 против AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 1600 против AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Ryzen 5 1600 против AMD Ryzen 3 3200G
- AMD Ryzen 3 3300X против AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i5 10300H
- AMD Ryzen 3 3300X против AMD Ryzen 5 2600
- AMD Ryzen 3 3300X против AMD Ryzen 3 3100
- AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i5 9400F