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AMD Ryzen 5 1600 против Ryzen 3 4300G

AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 5 1600
VS
AMD Ryzen 3 4300G
AMD Ryzen 3 4300G

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц или Ryzen 3 4300G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300G and 1600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300G
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 1600
2055
Ryzen 3 4300G +26%
2580
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 1600 +6%
12258
Ryzen 3 4300G
11579
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 3 4300G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 11 апреля 2017 21 июля 2020
Цена в момент релиза 219 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 38x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 1600 Сайт AMD Ryzen 3 4300G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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