AMD Ryzen 5 1600X против Ryzen 3 3200G
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 1600X на 3.6 ГГц или Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600X
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 1600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- На 3.97 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
384
Ryzen 3 3200G +1%
388
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 1600X +91%
2764
1444
Passmark CPU (одноядерный)
2193
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 1600X +79%
12955
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 1600X +4%
947
908
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 1600X +77%
5084
2879
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|11 апреля 2017
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|249 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|39.74 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 1600X
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|20
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