Что лучше: AMD Ryzen 5 2400G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.