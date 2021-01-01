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AMD Ryzen 5 2400G против Ryzen 3 3300X

AMD Ryzen 5 2400G
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 5 2400G
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: AMD Ryzen 5 2400G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 2400G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2400G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1262 и 883 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2400G
1937
Ryzen 3 3300X +21%
2343
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2400G
2181
Ryzen 3 3300X +23%
2689
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2400G
8815
Ryzen 3 3300X +45%
12760
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2400G
3402
Ryzen 3 3300X +42%
4846

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 февраля 2018 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 169 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2400G Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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