AMD Ryzen 5 2400G против Ryzen 3 Pro 4350GE
Что лучше: AMD Ryzen 5 2400G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 3 Pro 4350GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2400G
- Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 11: 1.746 vs 0.85 терафлопс
- Разблокированный множитель
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 2400G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1132 и 892 балла
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1011
Ryzen 3 Pro 4350GE +14%
1152
Cinebench R23 (многоядерный)
4778
Ryzen 3 Pro 4350GE +18%
5620
Passmark CPU (одноядерный)
2125
Ryzen 3 Pro 4350GE +19%
2533
Passmark CPU (многоядерный)
8721
Ryzen 3 Pro 4350GE +30%
11332
Geekbench 5 (одноядерный)
884
Ryzen 3 Pro 4350GE +26%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
3354
Ryzen 3 Pro 4350GE +16%
3907
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 февраля 2018
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|169 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 11
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 11
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1240 МГц
|1101 МГц
|Шейдерные блоки
|704
|384
|TMUs
|44
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|11
|6
|TGP
|65 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 2400G
|Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1