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AMD Ryzen 5 2400G против Ryzen 3 Pro 4350GE

AMD Ryzen 5 2400G
VS
AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
AMD Ryzen 5 2400G
AMD Ryzen 3 Pro 4350GE

Что лучше: AMD Ryzen 5 2400G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9) или Ryzen 3 Pro 4350GE на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4350GE and 2400G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2400G
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 11: 1.746 vs 0.85 терафлопс
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 2400G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1132 и 892 балла
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 Pro 4350GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 февраля 2018 21 июля 2020
Цена в момент релиза 169 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 11 Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1240 МГц 1101 МГц
Шейдерные блоки 704 384
TMUs 44 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 11 6
TGP 65 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 2400G +105%
1.746 терафлопс
Ryzen 3 Pro 4350GE
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2400G Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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