AMD Ryzen 5 2500U против Ryzen 3 2200U
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 2500U на 2 ГГц или Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 2500U +86%
348
187
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2500U +138%
1290
543
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2500U +13%
1856
1644
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2500U +83%
6586
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 2500U +33%
771
581
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2500U +119%
2711
1240
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|26 октября 2017
|8 января 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen
|Zen
|Сокет
|FP5
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 2500U
|Сайт AMD Ryzen 3 2200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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