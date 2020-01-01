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AMD Ryzen 5 2500U против Ryzen 3 2200U

AMD Ryzen 5 2500U
AMD Ryzen 5 2500U
VS
AMD Ryzen 3 2200U
AMD Ryzen 3 2200U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 2500U на 2 ГГц или Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200U and 2500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 2500U +138%
1290
Ryzen 3 2200U
543
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 2500U +13%
1856
Ryzen 3 2200U
1644
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 2500U +83%
6586
Ryzen 3 2200U
3596
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 2500U +119%
2711
Ryzen 3 2200U
1240

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 2500U и Ryzen 3 2200U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 26 октября 2017 8 января 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen Zen
Сокет FP5 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 25x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 2500U Сайт AMD Ryzen 3 2200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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